Moda, Pitti Uomo 97: cosa c’è da sapere sulla prossima edizione

Un’occasione per conoscere le tendenze della prossima stagione e una chiave per capire, in anteprima, sfide e strategie del settore moda globale. È tutto questo Pitti Immagine Uomo, che torna a Firenze per l’edizione numero 97 dal 7 al 10 gennaio prossimi. Una pluralità di voci dal mondo del fashion e del lifestyle maschile per creare maggiore consapevolezza e dare vita a momenti di scoperta e confronto, tra nuove creatività a cui dare spazio e il rispetto della tradizione. Numerosi come sempre saranno anche gli eventi e i progetti speciali collaterali.