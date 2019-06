Pitti Uomo 96, nuovi trend e svolta eco: gli eventi da non perdere

Non un semplice trend del momento ma una questione di vitale importanza, piuttosto urgente, perché riguarda tutti. C’è tanta moda ecosostenibile al centro di questa edizione di Pitti Uomo , la numero 96, che celebra il trentennale di una manifestazione che è il riferimento a livello globale per il menswear e il lifestyle contemporaneo. Si aprono i battenti alla Fortezza da Basso e in varie location di Firenze. A cominciare dal ‘salotto’, Piazza della Signoria, che ospita in serata uno degli eventi più attesi di questa prima giornata: la sfilata di Salvatore Ferragamo.

Pitti People - Credit: Eeva Suutari



ECO È BENE (E BELLO) – Fino a venerdì prossimo, 14 giugno, sono 1.220 i brand presenti, di cui 549 esteri (il 45%). Grandi attese per la presentazione del risultato finale del progetto ‘The time is now!’, una call-to-action lanciata a gennaio scorso per promuovere la ricerca e la creazione di collezioni uomo che impieghino materie prime ecosostenibili: cinque capsule collection eco-friendly e cinque filmati, tutto frutto del lavoro di 15 creativi selezionati tra gli studenti dello IED-Istituto Europeo di Design, in vari sedi d’Italia. Pitti Uomo 96 vedrà anche il lancio della prima giacca completamente realizzata in materiali riciclabili, sneakers e cravatte eco e capi di maglieria concepiti con processi artigiani e sostenibili, mediante l’impiego di macchine a mano.