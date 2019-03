20 marzo 2019 05:00 ‘Romanzo breve’: trent’anni di moda maschile in mostra a Pitti Lʼesposizione, visitabile dal 12 giugno al 29 settembre, racconta la storia e lʼevoluzione del menswear

Una mostra che mette in scena trent’anni di moda uomo, dal 1989 a oggi, visti attraverso la lente di Pitti Uomo. Si chiama 'Romanzo breve di moda maschile' e verrà inaugurata al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, a Firenze, in occasione di Pitti Immagine Uomo 96, in programma dall'11 al 14 giugno prossimi. L’iniziativa intende anche festeggiare il 30esimo anniversario di Pitti Immagine.

Fumito Ganryu - SS 2019



LA MOSTRA – L'esposizione, visitabile dal 12 giugno al 29 settembre, racconta la storia e l'evoluzione del menswear incrociando il ‘Made in Italy’ con i guest designer, i talenti della moda della scena contemporanea internazionale con le esperienze della grande imprenditoria dell'abbigliamento. Saranno in mostra i capi degli stilisti che hanno dato vita agli eventi speciali di Pitti dal 1989 al 2019, con un look della collezione presentata a Firenze, e quelli di una trentina di aziende che hanno rappresentato i punti di svolta del salone nello stesso periodo, per circa 150 brand.

Vivienne Westwood - SS 1991



L’ALLESTIMENTO – ‘Romanzo breve di storia maschile’, presentata dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery, è ideata e curata da Olivier Saillard, che sarà di fatto la ‘voce narrante’ durante il percorso espositivo: un libro dal formato fuori scala, delicato e gigantesco, che si dispiega con poesia in tutte le sale del museo, per raccontare la moda uomo e i suoi protagonisti, anche in dialogo con i dipinti di ritratti maschili della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. "Pitti Uomo è per la moda maschile quello che Cannes e Venezia sono per il cinema”, ha dichiarato lo stesso Saillard.