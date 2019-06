TRA GRANDI RITORNI E SPAZIO AI GIOVANI 3 giugno 2019 05:00 Pitti Uomo 96, novità e attese: anticipazioni sulla moda che verrà La sfilata di Ferragamo, la linea ‘per i Millennials’ di Armani, l’omaggio a Karl Lagerfeld. Firenze si prepara al suo evento internazionale

Sta alla moda maschile come Cannes e Venezia stanno al cinema. Si avvicina l’edizione numero 96 di Pitti Uomo, in programma a Firenze dall’11 al 14 giungo prossimi. Dedicato alle tendenze per la primavera/estate 2020 e al lifestyle contemporaneo, l'evento internazionale vedrà la presenza di numerosi brand, tra gradite conferme e debutti. Tra gli appuntamenti imperdibili, il ritorno di Salvatore Ferragamo.

I ‘BIG’ IN CAMPO - La sfilata della maison fiorentina si terrà nella stessa giornata di apertura, in Piazza della Signoria. Sarà a Pitti Uomo anche A|X Armani Exchange, per presentare in esclusiva le sue collezioni uomo e donna, ispirate agli anni Novanta. Il marchio, nato appunto nel 1991, “per le nuove generazioni e per chi è giovane di spirito – ha spiegato lo stesso Giorgio Armani – è una linea d’abbigliamento ‘facile’ e dai prezzi accessibili”. Un’intera selezione di capi, inoltre, è prodotta esclusivamente con materiali riciclabili, nel rispetto dell’ambiente.

WE MISS YOU, KARL - A Firenze ci sarà anche un omaggio a Karl Lagerfeld, da parte del suo brand omonimo. Un modo per celebrare la sua immensa eredità creativa come icona della moda. In mostra, le collezioni SS 2020 di abbigliamento uomo, donna, calzature, occhiali, denim e beachwear. Il tutto sarà accompagnato da una performance live dell'artista londinese Endless: un'installazione di 5X9 metri dove la street artist dipingerà un ritratto di Karl Lagerfeld durante i quattro giorni della fiera.