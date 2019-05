Salvatore Ferragamo a Pitti Uomo 96 per la sua collezione menswear

Una collezione dedicata all’uomo dal contenuto contemporaneo, uno stile chiaro e una fresca identità di lusso. Ancora top secret la location ma è già delineata in questi termini la collezione menswear per la primavera-estate 2020 che Salvatore Ferragamo presenterà in occasione di Pitti Immagine Uomo 96 , in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno prossimi. La sfilata, tra gli eventi speciali e più attesi, si terrà alle ore 19:30, nella stessa giornata d’apertura della manifestazione.

UN LUOGO “NATURALE” - “Firenze è il nostro cuore, è parte della nostra storia e siamo entusiasti di tornare qui come ‘Florence Calling’ di Pitti Uomo – ha spiegato il presidente del brand fiorentino, Ferruccio Ferragamo –. In questa fase di grande consolidamento stilistico e identitario per il nostro marchio, riteniamo che Pitti sia il contesto ideale per sottolineare il percorso che stiamo compiendo”. Dopo alcune stagioni che hanno visto l’uomo e la donna sfilare assieme in formato co-ed, la maison fiorentina, dallo scorso gennaio sotto la direzione creativa di Paul Andrew, ha scelto così di presentare la sua collezione maschile all’ombra della cupola del Brunelleschi. “È l’opportunità per sottolineare il nostro DNA, un valore aggiunto che ci rende unici – ha aggiunto lo stesso Andrew –. Questa collezione, che sto progettando e lavorando col nostro Head of Men’s Wear, Guillaume Meilland, è la corretta sintesi del mondo maschile Ferragamo”.