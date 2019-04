MSGM a Pitti Immagine Uomo 96 per festeggiare il decimo compleanno

MSGM, il brand fondato nel 2009 da Massimo Giorgetti, torna a Firenze come Pitti Special Anniversary per festeggiare i primi dieci anni di attività in occasione di Pitti Immagine Uomo 96. In una location ancora da svelare, il prossimo giovedì 13 giugno andrà in scena la sfilata di presentazione della nuova collezione primavera-estate 2020.