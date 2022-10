Pierce Brosnan in rosa: perché non è più tempo di meravigliarsi

Uomini e stile: Pierce Brosnan in abito rosa per “Black Adam” a Londra

NO GENDER

una certa visione della moda e dello stile

di esclusivo appannaggio femminile

forza e virilità

il coraggio di uscire dagli schemi

- La scelta di Pierce Brosnan (e come visto in precedenza con Lewis Hamilton Daniel Craig ma anche Harry Styles e tanti altri personaggi e artisti) pone l’accento sul superamento di. Il rosa – e tutte le sue declinazioni – è da considerarsi un colore come un altro ed è sbagliato perciò ritenerlo. Guardando alla Storia, nell’arco del 1700 era ritenuto no gender. Anzi, addirittura maschile, perché associato al rosso, simbolo di. Tuttavia, indossarlo attualmente implica una precisa scelta di campo e di azione: comunica voglia di differenziarsi eprecostituiti.