Pepe Jeans, la cantante Dua Lipa è la sua ambassador globale

LA NUOVA CAMPAGNA - La campagna SS19, celebra l’Heritage di Pepe Jeans London, che nel 1973 è stato uno dei primi brand britannici di denim ad affacciarsi al mondo della moda. Dua Lipa è fotografata in bianco e nero e posa in modo assolutamente naturale, indossando una serie di classici capi in denim del brand londinese. Le immagini enfatizzano i focus della campagna e dell’intera collezione di Pepe Jeans London: “Questa partnership rappresenta una pietra miliare, in quanto puntiamo a consolidare la presenza del brand in Europa e cerchiamo di raggiungere una crescita strategica in nuovi mercati. Il 2019 promette di essere un anno elettrizzante per Dua Lipa & Pepe Jeans London, poiché annunceremo una serie di nuove iniziative”, spiega Mark Blenkinsop, CMO del brand londinese.