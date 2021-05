Orologi uomo: la collezione ispirata al mito degli astronauti Nasa

È da sempre nell’immaginario collettivo come una delle realtà che permette di realizzare desideri. Incoraggia a puntare dritto alle stelle , a sognare in grande, a esplorare nuovi orizzonti. Con il mese di giugno arriva una collezione speciale di orologi che trae ispirazione dal mondo della Nasa e dei suoi astronauti …

Claude Nicollier, primo astronauta svizzero. Nel 1996 indossava l’orologio Swatch Access To Space – SKZ100 mentre si imbarcava sullo Space Shuttle Columbia per una missione di lancio di un satellite italiano

Swatch, The Space Collection | Una collezione che si ispira alle tute indossate dagli astronauti e comprende cinque modelli in vendita dal 3 giugno negli Swatch Store e dall’8 giugno sul canale e-commerce

Si aggiunge un nuovo capitolo alla storia di Swatch Bioceramic: "The Space Collection" celebra la Nasa e stimola a sognare in grande e a creare il proprio universo

TUTE E COLORI - Richiamano, infatti, anche i colori delle tute spaziali i cinque nuovi modelli della “Space Collection” di Swatch, che apre così un nuovo capitolo della sua linea di segnatempo Bioceramic, costituiti con due terzi di ceramica e un terzo di plastica biogenerata. Il primo, il Big Bold Chrono Extravehicular, trae ispirazione dall’iconica tuta spaziale bianca. Indossata per la prima volta nel 1983 dagli astronauti della Nasa Story Musgrave e Donald Peterson, protegge delle radiazioni solari. L’Advanced Crew Escape Suit arancione, nota anche come “tuta color zucca”, usata per l’ascesa nello spazio, è fonte d’ispirazione invece per il modello Big Bold Chrono Launch. C’è poi il Big Bold Jumpsuit, che richiama le tute blu indossate dagli astronauti nelle attività quotidiane, per le conferenze stampa o durante il lavoro all’interno dello stabilimento dell’agenzia spaziale americana.



UNA CURIOSITÀ - A concludere la "Space Collection" ci sono poi i modelli Take Me To The Moon Gent, con la cassa trasparente, e Space Race New Gent, con un quadrante argentato a effetto specchio. Infine, una curiosità: nel 1996, l’astronauta Claude Nicollier (il primo svizzero ad andare nello spazio) indossava l’orologio Swatch Access To Space – SKZ100 mentre si imbarcava sullo Space Shuttle Columbia per una missione di lancio di un satellite italiano. Il segnatempo è stato poi regalato al signor Nicolas G. Hayek ed è oggi esposto nel museo presso la sede di Swatch a Biel, in Svizzera.