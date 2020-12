Orologi uomo: i modelli di lusso per il countdown di Capodanno Rolex, la nuova declinazione dell'Oyster Perpetual Sky-Dweller abbinata a un bracciale Oysterflex Ufficio stampa 1 di 11 Chanel Haute Horlogerie, Monsieur Blue Edition Ufficio stampa 2 di 11 Longines, Spirit Ufficio stampa 3 di 11 Longines, Spirit Ufficio stampa 4 di 11 Longines, Spirit Ufficio stampa 5 di 11 Hamilton, Intra-Matic Automatic Chronograph Ufficio stampa 6 di 11 Hamilton, Intra-Matic Automatic Chronograph Ufficio stampa 7 di 11 Omega, Trésor. Con questo modello la maison sostiene Orbis, Ong internazionale senza scopo di lucro impegnata a intervenire sulla cecità prevenibile nelle regioni più povere del mondo Ufficio stampa 8 di 11 Omega, Seamaster Diver 300M Nekton Ufficio stampa 9 di 11 Omega, Speedmaster Dark Side of the Moon Alinghi Ufficio stampa 10 di 11 Omega Seamaster Planet Ocean 36a Coppa America in edizione limitata. Il più famoso trofeo nello sport della vela è in programma a marzo 2021 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Movimenti automatici e di grandissima precisione, stile rétro, tecnologia d'avanguardia e design contemporaneo. Sono alcune delle caratteristiche che rendono preziose le ultime novità in fatto di orologi proposte dalle maison del lusso. Segnatempo ispirati ai grandi classici del passato, rivisitati e resi moderni. Perciò molto amati anche da quanti cercano un modello da polso contemporaneo e dal mood sportivo, sicuramente di alta qualità. Edizioni limitate, da sognare o regalarsi in vista del 2021, magari in tempo per scandire il conto alla rovescia per Capodanno.