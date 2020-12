Beauty uomo, non solo barba: come essere in ordine per le Feste Montblanc, Legend - Simon Clark, protagonista della campagna, fotografato da Peter Lindbergh Ufficio stampa 1 di 9 Montblanc, Legend - Eau de Parfum Ufficio stampa 2 di 9 Dior, Sauvage - Parfum Ufficio stampa 3 di 9 Valentino, Born in Roma - Cofanetto Uomo Ufficio stampa 4 di 9 Boy de Chanel, Make up base Ufficio stampa 5 di 9 Scaricabile da Googleplay e Apple Store, My Beauty Whisper è l'App mobile gratuita che consente di ottenere una consulenza beauty on demand, anche in lingua straniera (foto di repertorio, dal backstage di una sfilata Dior Homme) Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 9 Depot No 803 - Daily Face Moisturizer Ufficio stampa 7 di 9 King C. Gillette, Get Sharp Kit - Cofanetto di rame dal design essenziale e moderno, per gli uomini amanti della barba corta e ben definita Ufficio stampa 8 di 9 Nivea Men, Sensitive Kit - Proposte anti-irritazioni per le pelli maschili più sensibili Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un Natale diverso. Da trascorrere in casa, in compagnia degli affetti più cari. O dedicando del tempo a se stessi, riservandosi spazi di relax, calma e silenzio. Sono pensati per concedersi una coccola di benessere i cofanetti e le idee regalo riservate all'uomo. Dai più tradizionali profumi, intensi e speziati, ai trattamenti per la cura della pelle del viso. Dai prodotti specifici per la rasatura e per la manutenzione della barba, da svolgere da soli ma un po' come dal barbiere, alla consulenza di esperti beauty online tramite app.