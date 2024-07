Orologi e gioielli: i modelli “rock chic” ispirati a Karl Lagerfeld

"Gli accessori di tendenza erano un elemento integrante del guardaroba di Karl, che faceva dei gioielli e degli orologi parte dell’espressione del suo stile - ha spiegato Pier Paolo Righi, Ceo di Karl Lagerfeld -. La nostra partnership con Morellato Group ci permetterà di espandere questa categoria per entrare in contatto con consumatori nuovi e consolidati. Non vediamo l'ora di unire la solida esperienza e la capillare rete di distribuzione del Gruppo Morellato con la raffinatezza e l'estetica distintiva di Karl Lagerfeld".



La direzione creativa sarà affidata alla maison, mentre lo sviluppo del prodotto e la distribuzione saranno guidati da Morellato Group, che si avvarrà del suo importante network distributivo che conta 650 negozi di proprietà in Italia, Francia e Germania, sei siti di e-commerce e oltre 7mila rivenditori wholesale. “Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Karl Lagerfeld, uno dei marchi più rinomati del mondo della moda - ha sottolineato Massimo Carraro, Presidente del Gruppo Morellato -. L'espressione di Karl Lagerfeld di un lusso aspirazionale e senza tempo rispecchia perfettamente la missione del nostro Gruppo. Questa collaborazione fonde perfettamente la nostra esperienza nel campo della gioielleria e dell'orologeria con lo stile iconico di Karl Lagerfeld, creando collezioni che diventeranno presto dei must have per i consumatori di tutto il mondo. Con questo nuovo accordo, il Gruppo Morellato rafforza ulteriormente il proprio portafoglio di licenze e consolida la sua presenza nel segmento aspirazionale".



La collezione di gioielli e orologi (che comprenderà due uscite all'anno, primavera-estate e autunno-inverno) sarà, inoltre, disponibile attraverso gli ampi canali di distribuzione di Karl Lagerfeld e su karl.com. Gli orologi saranno distribuiti in tutto il mondo (esclusi Stati Uniti, Canada e Messico), mentre i gioielli saranno venduti nei mercati chiave di Europa, Medio Oriente, Africa e Corea del Sud.