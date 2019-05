Occhiali, Alessandro Borghese racconta l’eccellenza ‘Made in Italy’

Passione vera, creatività, manualità. Sono le caratteristiche che si rivelano fondamentali nella creazione degli occhiali della collezione ‘Made in Italy’ di Fielmann, disponibili in tutti gli store italiani del brand tedesco. Pezzi iconici, concepiti per celebrare il fascino dell'essenzialità, per garantire comfort e solidità meccanica. Anche i nuovi modelli sono nati nella “culla dell’occhialeria” italiana, le valli del Cadore. Ed è proprio in questa location straordinaria che è ambientato il video-reportage che vede protagonista il noto chef Alessandro Borghese, ambassador del marchio e voce narrante: è lui stesso, infatti, a raccontare il lavoro e la professionalità degli artigiani…