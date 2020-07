Non solo ‘Favolacce’: lo stile (da copiare) dei fratelli D’Innocenzo Afp 1 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

I bambini ci guardano e (fortunatamente) si salvano dal mondo meschino, vuoto, inadeguato degli adulti. Già film evento di questa primavera, ora tra i favoriti ai Nastri d'Argento 2020, di 'Favolacce’ si è parlato anche per il premio ricevuto all’ultima Berlinale per la miglior sceneggiatura. Diretto dai fratelli romani Fabio e Damiano D’Innocenzo, alla seconda prova sul grande schermo dopo ‘La terra dell’abbastanza’, molto si è detto e scritto della bravura e del talento di questi 31enni gemelli, registi e sceneggiatori, che si capiscono “con gli sguardi”. A non passare inosservato è anche il loro look, segnato nello stile da un personaggio “traversale e curioso” come loro…