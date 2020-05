Moda uomo: tre consigli di stile da copiare a Rami Malek

Con ogni probabilità, bisognerà aspettare non prima della fine dell’anno per rivederlo al cinema. Questa volta vestirà i panni di Safin, il cattivo antagonista di James Bond in ‘No Time To Die’, la cui uscita inizialmente prevista in aprile è stata rinviata a causa della pandemia. Lontano dai red carpet e dalle serate di gala , annullati per la stessa ragione, non frequenta neppure i social. Il suo profilo Instagram (oltre 3 milioni di followers) conta infatti solo quattro post dal 2016, l’ultimo dei quali risale allo scorso ottobre. Ma comunque, in fatto di stile, Rami Malek è sempre da tenere d’occhio …

Vediamo cosa imparare da questo neo-39enne nato a Los Angeles, vincitore di svariati premi tra cui un Oscar come Migliore attore nel 2019 per la sua interpretazione di Freddie Mercury in ‘Bohemian Rapsody’.



1. UNO MA BUONO – Innanzitutto, quello che non può mancare in ogni guardaroba maschile è un abito elegante di tutto punto. Ne basta solo uno, classico, preferibilmente nero così da renderlo eterno. La cosa assolutamente irrinunciabile è che sia di buona fattura e cucito preferibilmente su misura. Non temerà il passare delle mode, né degli anni. Al massimo, verrà allargato o ristretto dal sarto nel corso del tempo.



2. NIENTE PAURA DEL MIX – Si chiama ‘mix and match’ la tendenza vista negli ultimi anni anche sulle passerelle della moda maschile. Consiste nell’accostare insieme capi di stili diversi: giacche con t-shirt, pantaloni eleganti e sneakers. Malek ha dimostrato di saperlo fare anche in occasione degli eventi più esclusivi. Risultando vincente.



3. SPEZZARE… E OSARE – Infine, last but not least: azzardare con le fantasie. Con misura ed equilibrio ma senza dover rinunciare a dare un tocco di personalità e di grinta anche ai look più seriosi e impostati. Basta una camicia a fiori per rompere la monotonia, alleggerire, portare brio. L’importante è che il look risulti in sintonia con lo stato d’animo e la propria personalità. Per sentirsi a proprio agio in ogni contesto e avere il controllo della situazione.