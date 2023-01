Neve e settimana bianca: le regole per fare una valigia perfetta

Suggerimenti pratici e idee: dall’abbigliamento al beauty, cosa è utile portare con sé anche solo per un weekend in montagna

Il bagaglio per la trasferta in montagna, anche solo per il weekend, deve essere innanzitutto pratico, l'abbigliamento essenziale e il beauty case calibrato ad hoc per proteggere dal freddo , limitare i danni dall'esposizione agli agenti atmosferici e al sole forte sulle piste da sci. Ecco, allora, come preparare al meglio la valigia prima di mettersi in viaggio.

Calzedonia, dalla nuova Warm Collection i calzini in cashmere. Disponibili in vari colori

Yves Rocher: il Balsamo del Frutteto, della nuova linea certificata biologica “Famille Bio”, per tutte le parti secche del corpo, come doposole e dopobarba. Nutre in profondità e protegge

L'abbigliamento per la settimana bianca deve essere essenziale e funzionale. Vestirsi a strati è sempre la soluzione ideale per tenere sotto controllo la temperatura corporea in caso di variazioni esterne. Giacche e piumini, maglioni, t-shirt e pantaloni termici sono indispensabili. Da portare con sé anche calze in lana, cashmere e autoriscaldanti per dire addio al freddo, oltre naturalmente a scarponi e calzature tecniche adatte. Non vanno dimenticati a casa gli occhiali da sole (gli ultimi modelli tech hanno la fotocamera integrata), né i device per ascoltare la musica ad alta quota e rispondere alle chiamate senza utilizzare le mani (che restano così sempre al caldo). Altro accessorio indispensabile è sicuramente lo zaino. Le ultime novità prevedono modelli con porta USB integrata per ricaricare smartphone, fotocamera, tablet, powerbank e altri dispositivi.



Sempre nella valigia per la settimana bianca sono immancabili poi tutti quei prodotti per proteggere la pelle. Come creme viso, mani e stick per le labbra. Oltre alla proprietà super nutrienti e idratanti, è bene che contengano il filtro da protezione dai raggi UV.