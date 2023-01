Moda inverno, piumini sostenibili ed ecopellicce: i modelli “top”

Le proposte per i prossimi freddi puntano su alte prestazioni, materiali innovativi, grande ricerca . Ma non solo: tengono alta l’attenzione all’ambiente e in grande considerazione il rispetto del pianeta. È quanto arriva da una collezione per l’autunno inverno 2023 presentata a Milano e che Tgcom24 ha visto in anteprima.

“Siamo stati i primi a prestare attenzione alle imbottiture dei nostri capi, offrendo alternative di alta qualità all’impiego della piuma e delle pellicce vere”, ci spiega nel corso della presentazione della nuova linea di Blauer USA per l’autunno inverno 2023 Federica Fusco, Responsabile Marketing di FGF Industry. Creatività ed esperienza sono le parole chiave di questa nuova collezione per l’outerwear, dove i pezzi classici e gli elementi storici del brand sono coniugati con un mood contemporaneo e presentati in diverse varianti di tessuti e materiali altamente tecnici, frutto di ricerca qualificata. Come i modelli con le cuciture termosaldate Thermofix, rivisitati con l’interno in soffice ecopelliccia, e con le imbottiture ecologiche Sorona e Repreve. “Sono capi trasversali – sottolinea sempre Federica Fusco –. I piumini leggeri, ad esempio, si rivolgono ai ragazzi e a una clientela più giovane, mentre le proposte più impegnative e strutturate, come gli sherling di montone ridisegnati in chiave moderna, a una clientela più adulta”. Concepiti per durare nel tempo, piumini e reversibili hanno varie lunghezze e vestibilità a seconda delle esigenze, dalle varianti slim fit alle over. Sono creazioni di alta qualità, calde, morbidissime, extra light e “che danno movimento”. I colori? Nero, grigio, varie sfumature di bianco e tinte accese.



Per l’uomo, Blauer USA ha pensato a rivisitazioni degli immancabili bomber, dei parka, dei giubbotti di impronta militare, delle giacche multitasche lavorate in diversi tessuti abbinati tra loro, inclusa la lana. Tra le novità autunno inverno 2023 spicca un caposapalla in piuma pensato anche in chiave femminile, super leggero e in nylon opaco. Tra i capi di punta, meritano una menzione speciale anche un piumino in pelle, il chiodo imbottito, il montone abbinato alla piuma, “che lo rende più leggero”, aggiunge Federica Fusco. Tra i ritorni, da segnalare l’iconica stampa camouflage, tocco riconoscibile del brand.



Guardando alle nuove proposte di Blauer USA dedicate, invece, alla donna trovano spazio in particolare il nuovo tessuto con lavorazione plissé per piumini e cappotti e le pellicce sintetiche abbinate a tessuti tecnici trapuntati e imbottiti. Per lui e per lei, sempre tra i focus principali della nuova collezione, i capi "2 in 1": caldissimi, con interno in eco-piuma rimovibile. Ampio spazio, poi, alla maglieria, ai berretti, a vari tipi di felpe. Il brand concentra da sempre la sua attenzione nella ricerca e nell’utilizzo di materiali eco-compatibili e riciclati: “È una richiesta che arriva ora anche direttamente dal cliente – rivela ancora Federica Fusco –. Troviamo sia molto importante attivare questa sorta di processo virtuoso, una mentalità che preveda il riciclo come fase di passaggio dal vecchio al nuovo”.



A completare la proposta di FGF Industry per il prossimo inverno, la capsule no gender B.Tactical, che si ispira alle divise della polizia e dell’esercito americano, rivisitate e aggiornate nelle forme. Di forte impronta militare, i modelli spaziano dal classico bomber agli anorak, dalle field jacket, le giacche multitasche, alle overshirt, sorta di ibrido tra una giacca leggera e la camicia strutturata. Tra i pezzi forti di questa collezione, anche i piumini pesanti oversize in piuma d’oca e i modelli di peso più leggero, imbottiti con ovatta Sorona. I colori vanno dal blu avio al bianco e al grigio.