Una collaborazione nata "da una condivisione di valori naturale - ha sottolineato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati -, in un incontro perfetto tra l’eccellenza del design italiano e lo spirito innovativo delle due aziende. Per Ducati, celebrare il best of made in Italy è un’attitudine quotidiana e questa linea di prodotti, sviluppata insieme a un’altra realtà basata nel distretto produttivo dell’Emilia-Romagna, è un'ulteriore dimostrazione di questo impegno". Piquadro non è nuova a collaborazioni prestigiose nel mondo dei motori. Negli anni ha stretto partnership con marchi prestigiosi come Lamborghini, Maserati e il team di Formula 1 Visa Cash App Racing Bull. Rapporti che testimoniano l'impegno costante dell'azienda a portare il design italiano oltre i confini tradizionali.