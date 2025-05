Profumi uomo primavera 2025: le novità intensamente maschili

È una fragranza fougére, termine che indica una famiglia olfattiva composta per il 99% da profumi maschili. Sebbene in italiano si traduca con "felce", nel lessico della profumeria non fa riferimento alla presenza di questa pianta bensì ad accordi di lavanda, muschio di quercia e fava tonka, arricchiti da sfumature agrumate, aromatiche o speziate. Una ricchezza di contrasti, dal momento in cui le note un po' aspre dei sentori boschivi vengono addolcite nel fondo da una nota dolce. Un labirinto sensoriale di passione e allure.