Make up Pasqua 2025 e Pasquetta: i beauty "must have"

Tra i "must have", i fondotinta dalle proprietà idratanti che donano luminosità al volto, esaltano la bellezza naturale della pelle, ne migliorano l'aspetto nel tempo e la proteggono dai raggi UVA e UVB. I blush assicurano una copertura modulabile, sono sfumabili e ricchi di pigmenti, per un colorito che dura tutto il giorno. Fresche e delicate le sfumature da posare sulle palpebre, per uno sguardo sublimato dalla "pastello-mania" e da luminosi pigmenti perlati dal finish glitterato e scintillante. Gloss, lip oil e rossetti puntano su riflessi specchiati e colore pieno, sono arricchiti da ingredienti volumizzanti e trattanti come nella skincare. Le coccole di bellezza si rivolgono anche al corpo, con texture avvolgenti, vellutate e dalle profumazioni seducenti. Per i capelli, brume protettive studiate per fare da scudo contro tutte le aggressioni esterne.