Moda uomo, non solo classico: come scegliere l'abito dello sposo

La scelta dell'abito dello sposo implica la stessa attenzione di quello riservato alla futura moglie. Va tenuto conto, innanzitutto, del proprio stile e della propria personalità. Quello giusto deve far sentire bene con se stessi e a proprio agio ma anche essere perfetto nella vestibilità . Vediamo, allora, come orientarsi.

A CIASCUNO IL SUO STILE

- Per vestire lo sposo è assolutamente indicato il tight, il mezzo-tight e lo smoking. Bisogna, infatti, prendere in considerazione il tipo di cerimonia, la location e il momento della giornata in cui si svolge. Consi va certamente sul sicuro: con cravatta e camicia bianca, è un evergreen che non tramonta mai. Tuttavia, possono esserci margini anche per scelte di altro tipo.

SPAZIO AL COLORE

- È, ad esempio,quello proposto da Carlo Pignatelli per la sua sfilata evento di Barcellona, nell'ambito dell'ultima Bridal Fashion Week. Affascinato dal Marocco, ne indossa tessuti e colori, enfatizzati dae calde perfette per affrontare l'avventura più emozionante della vita: l'amore. “La collezione è un insieme di tessuti e colori che stimolano la fantasia dei nostri clienti e suggeriscono anche l’inizio di un utilizzo digrazie a fibre naturali come il cotone la lana e soprattutto il lino – spiega Francesco Pignatelli, Direttore creativo di Carlo Pignatelli –. Per arricchire le fantasie, il mohair e la seta danno la giusta. Ricchezza di, dai ricami fatti a mano alle applicazioni di strass fino alle perle sui colli delle giacche. I colori sono lo spunto più innovativo per lo sposo del prossimo anno. Una palette molto ampia e colorata per un uomo sempre più protagonista. Una collezione innovativa che apre ad un nuovo percorso ma che non dimentica. Essere l’unico brand italiano ospite sulla pedana di BBFW ci ha resi molto orgogliosi e fieri del nostro lavoro. Tornare a progettare una sfilata e poter presentare tutta la nostra collezione in passerella ci ha dato”.