Moda uomo estate e stile militare: ecco come vestiremo tra un anno

LA MODA CHE VERRÀ - Il brand made in Italy di abbigliamento e outerwear maschile Ten c presenta, infatti, una collezione per la primavera estate 2022 contaminata in tutte le sue proposte dall’OJJ (Original Japanese Jersey), jersey di poliestere giapponese. Ultraleggero, traspirante e impermeabile, la particolarità di questo tessuto si rivela nel modo in cui reagisce al processo di tintura, fattore che rende di fatto ogni capo un pezzo unico. Tutte le proposte, ispirate allo stile militare, sono caratterizzate da colori neutri, con le uniche eccezioni dell’arancione (un classico del marchio) e del nuovo verde lime. Altra novità della stagione è il Nylon Crinkle Rip-Stop, tessuto estremamente resistente e trasparente, e la collaborazione (per la prima volta nella storia del marchio) con Gang Box, nome d’arte di Moya Garrison-Msingwana, artista ed illustratore di Toronto, Canada.