Uomo, vacanze e viaggi in moto: come preparare il bagaglio in pochi step

Tuta da moto e maglietta in microfibra: what else? Molto altro ancora. Dentro il bagaglio per un viaggio su due ruote c’è tutto un mondo da portare con sé, anche se la maggior parte del tempo verrà effettivamente trascorsa in sella. Prima di partire per questo tipo di vacanza, ecco allora in pochi semplici step come preparare al meglio e ottimizzare tutto il necessario da mettere nello zaino…

T-SHIRT E FELPE - Puntate, innanzitutto, sui tessuti tecnici. Come la microfibra per le t-shirt: ne bastano due-tre per una vacanza di una settimana perché, una volta lavate, asciugano in pochissimo tempo. Per la sera, prevedete anche un paio di magliette a manica lunga e una felpa.



NON SOLO SHORTS – Prevedete un paio di jeans e di pantaloni, oltre ai bermuda e agli shorts. Non dimenticate (ovviamente) il costume da bagno se andate al mare, scarponi e abbigliamento appropriato se invece le mete prescelte sono in montagna.



PER LA SERA - Includete nello zaino o nel borsone anche un paio di outfit per la sera, adatti a una cena al ristorante e a una passeggiata nelle località visitate.



LAST BUT NON LEAST – Attenzione, infine, a non dimenticare il beauty case (meglio con i prodotti in formato minisize da viaggio), il pigiama, un paio di ciabatte, asciugamani e un telo per la doccia (questi ultimi se non dormite in hotel), il caricabatterie del cellulare. Sembrerà tutto un’ovvietà ma, presi dall’organizzazione del bagaglio in pochissimo spazio, potreste finire per dimenticarli a casa.