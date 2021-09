Moda uomo: Donnarumma, Neymar, Verratti e compagni campioni di stile

Un guardaroba maschile composto di capi "must have" . Un completo casual, che prevede una giacca sportiva modello Harrington, un maglione, una polo in maglia e scarpe Derby in pelle nera. E un secondo, elegante e formale, che punta su cappotto, giacca, camicia e pantaloni in cashmere. Il tutto, nero e blue navy, in un tono creato ad hoc. Così Kim Jones, direttore artistico delle collezioni uomo Dior, ha concepito le nuove creazioni dedicate al Paris Saint Germain di "Gigio" Donnarumma, Neymar Jr, Marco Verratti, Sergio Ramos e compagni di squadra.

UN LOOK DA FUORICLASSE - A completare i due look per i calciatori della squadra sono anche gli accessori: la borsa in pelle di vitello nera, la sciarpa in cashmere, la cintura in pelle reversibile, nera o blu. E una curiosità: la soletta delle scarpe dei calciatori è in rilievo, color argento e con il numero di maglia dei giocatori.