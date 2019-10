Moda uomo, dilemmi d’autunno: righe o quadretti? Come si indossano 

Moda uomo, dilemmi d’autunno: righe o quadretti? 1 di 15 2 di 15 3 di 15 4 di 15 5 di 15 6 di 15 7 di 15 8 di 15 9 di 15 10 di 15 11 di 15 12 di 15 13 di 15 14 di 15 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Piccolo tutorial per due trend sempre attuali. Le righe, come le fantasie a quadri, sono un tema piuttosto frequente sulle passerelle e nel guardaroba maschile, stagione dopo stagione. Larghe o più strette le prime, grandi o più piccoli i secondi, ricorrono tanto negli outfit casual quanto in quelli più ricercati. La regola generale vuole che non vengano accostati o sovrapposti (anche se le proposte di qualche maison sovverte questo principio): vince il ‘mix and match’ e i colori che diano continuità.