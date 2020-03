Moda uomo, come indossare il papillon: due regole fondamentali

Moda uomo: come indossare il papillon Afp 1 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 10 di 13 Afp 11 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo direste mai? A indossarlo per primi pare siano stati dei soldati. Quelli croati, per l’esattezza, durante la Guerra dei trent’anni, per chiudere la camicia senza bottoni. Nel corso del tempo, è via via diventato un accessorio emblema di eleganza e look sofisticati. I fronti sono due: quello classico, che lo vede a completamento degli outfit più formali, sui red carpet e per serate speciali. E quello più estroso e disimpegnato, quando dà un tocco di originalità grazie anche al colore e alle fantasie. A cosa fare attenzione quando si indossa il papillon?