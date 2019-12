Moda uomo: borse, zaini o marsupi? Come organizzarsi al meglio

Non solo portafogli, telefono e chiavi di casa. Ci sono anche il tablet, il pc, il lettore per gli eBook, i caricatori per le batterie, gli occhiali da sole, magari anche l’agenda e un giornale da leggere durante gli spostamenti e l’esigenza di contenere un cambio di biancheria, per le brevi trasferte di lavoro. Cosa deve contenere la borsa di un uomo? Tutto questo e tanto altro ancora. Quella che si pone è innanzitutto un’esigenza legata all’ organizzazione degli spazi . Vediamo allora come la moda si è adeguata per questa stagione a seconda dei vari bisogni, con qualche modello che può fare da ispirazione, anche come regalo di Natale …

PERCHÉ PREFERIRE LO ZAINO – È praticamente impossibile dire di no a uno degli accessori più amati dagli uomini. Comodo, pratico, regolabile con gli spallacci per renderlo adatto a ogni tipo di fisicità. Si va dai modelli sportivi a quelli più formali. Le tasche sono o possono essere sia interne che esterne, per organizzare tutto al meglio e ottimizzare gli spazi. In molti casi hanno scomparti imbottiti pensati per il pc e il tablet.



TUTTO IN UNA BORSA – Che ricordi quella del medico o contenga un po’ di tutto alla Mary Poppins, la borsa da portare a mano ha sempre il suo perché e definisce il look. Versatile e funzionale, le più piccine hanno la tracolla e sono perfette per quelle situazioni in cui è sufficiente avere con sé poche cose.



E IL MARSUPIO? – Sì, sì, sì. Riscoperto da non molto, il marsupio è fortemente tornato in auge forte di una sua caratteristica preponderante: il grande comfort. Una volta indossato, ci si dimentica praticamente di averlo addosso. È l’ideale per uno stile non troppo formale anche se sulle passerelle se ne sono viste diverse varianti, proposte anche con outfit più eleganti.