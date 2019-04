Moda uomo, abbinamenti addio: come vestirsi in stile ‘mix’

Fare di necessità, virtù. Sarà che centrare gli abbinamenti giusti non è sempre facile o che effettivamente stiamo attraversando il periodo dell’anno in cui si ha più difficoltà a capire come vestirsi, alle prese con i primi caldi di stagione e, al contempo, con il freddo che non demorde. La moda uomo viene in soccorso proponendo un mood più ‘rilassato’, dettato da esigenze di praticità: via libera al mix di elementi, a uno stile che vede la compresenza di capi di appartenenze e consistenze diverse…