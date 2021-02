Moda, una piccola borsa “cult”: premio speciale per chi la reinventa

Moda, Furla Metropolis: la city bag dalla forma arrotondata Furla Metropolis Ufficio stampa 1 di 4 Furla Metropolis Ufficio stampa 2 di 4 Furla Metropolis Ufficio stampa 3 di 4 Furla Metropolis Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Entrare a far parte del team di uno storico brand italiano per dare forma a una nuova versione di una delle sue borse più iconiche. Intende premiare la creatività dei giovani, aspiranti designer il concorso per gli iscritti al corso di laurea di secondo livello in Fashion Design organizzato da Furla in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Gli studenti potranno reinterpretare una “cult bag” amatissima: la Furla Metropolis.