Moda, una call con Chiara Ferragni: ecco come si diventa fashion icon

Chiara Ferragni, Web Ambassador Calzedonia, indossa uno dei collant della capsule "A Wish for You"

UN RITRATTO CONTEMPORANEO - Trendsetter internazionale, Chiara Ferragni è anche interprete dello stile e della filosofia Calzedonia. Il brand ha pensato, perciò, di riservare alle sue clienti un’iniziativa speciale: tutte le iscritte al programma “loyalty”, che fino al 15 dicembre acquisteranno un capo della collezione di collant con le scritte “A Wish for You”, in store e online, possono partecipare al contest che mette in palio per tre di loro un incontro, tramite videochiamata, proprio con Chiara Ferragni, per avere da lei consigli e scoprire i segreti di stile per diventare una vera “fashion icon”. Alle vincitrici, inoltre, va anche una gift card dal valore di 500 euro da spendere all’interno degli store del brand e online.