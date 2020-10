Moda donna, altro che lockdown: i leggings ora si scoprono sexy e cool

Moda donna, Calzedonia: tutti i leggings autunno inverno 2020-21 Chiara Ferragni, web ambassador Calzedonia Ufficio stampa 1 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Feminine With Style: gusto retro e modernità. Il vero tocco di stile? La staffa a vista Ufficio stampa 2 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Feminine With Style: gusto retro e modernità. Il vero tocco di stile? La staffa a vista Ufficio stampa 24 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Feminine With Style: gusto retro e modernità. Il vero tocco di stile? La staffa a vista Ufficio stampa 24 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Feminine With Style: gusto retro e modernità. Il vero tocco di stile? La staffa a vista Ufficio stampa 24 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Feminine With Style: gusto retro e modernità. Il vero tocco di stile? La staffa a vista Ufficio stampa 24 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Feminine With Style: gusto retro e modernità. Il vero tocco di stile? La staffa a vista Ufficio stampa 24 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Roar Attitude: i leggings animalier perfetti dal look daily a quello dell’aperitivo Ufficio stampa 24 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Roar Attitude: i leggings animalier perfetti dal look daily a quello dell’aperitivo Ufficio stampa 24 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Roar Attitude: i leggings animalier perfetti dal look daily a quello dell’aperitivo Ufficio stampa 10 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Roar Attitude: i leggings animalier perfetti dal look daily a quello dell’aperitivo Ufficio stampa 11 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Roar Attitude: i leggings animalier perfetti dal look daily a quello dell’aperitivo Ufficio stampa 12 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Skin On Your Skin: equilibrio perfetto tra silhouette e tessuto. Il leggings effetto pelle con un romantico fiocco alle caviglie Ufficio stampa 13 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Skin On Your Skin: equilibrio perfetto tra silhouette e tessuto. Il leggings effetto pelle con un romantico fiocco alle caviglie Ufficio stampa 14 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Skin On Your Skin: equilibrio perfetto tra silhouette e tessuto. Il leggings effetto pelle con un romantico fiocco alle caviglie Ufficio stampa 15 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Skin On Your Skin: equilibrio perfetto tra silhouette e tessuto. Il leggings effetto pelle con un romantico fiocco alle caviglie Ufficio stampa 16 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Let’s Optical: sinuosi e femminili, ispirati a uno stile in voga negli anni ’60 e ’70, si abbinano a capi che mixano modernità e classicità Ufficio stampa 17 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Let’s Optical: sinuosi e femminili, ispirati a uno stile in voga negli anni ’60 e ’70, si abbinano a capi che mixano modernità e classicità Ufficio stampa 18 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Saturday Night Fever: paillettes, effetto posh e vedo-non vedo ne fanno i leggings per le occasioni by night Ufficio stampa 19 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Saturday Night Fever: paillettes, effetto posh e vedo-non vedo ne fanno i leggings per le occasioni by night Ufficio stampa 20 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Saturday Night Fever: paillettes, effetto posh e vedo-non vedo ne fanno i leggings per le occasioni by night Ufficio stampa 21 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Green Essentials: dal leggings “responsabile” a costine bamboo all’ultrafit in denim in fibra vegetale. La capsule a basso impatto ambientale Ufficio stampa 22 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Green Essentials: dal leggings “responsabile” a costine bamboo all’ultrafit in denim in fibra vegetale. La capsule a basso impatto ambientale Ufficio stampa 23 di 24 Calzedonia FW 2020-21, Green Essentials: dal leggings “responsabile” a costine bamboo all’ultrafit in denim in fibra vegetale. La capsule a basso impatto ambientale Ufficio stampa 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Hanno praticamente fatto la parte del leone durante il lockdown. Comodi e pratici come sono, facilissimi da abbinare. Continua il momento d’oro dei leggings che, un po’ a sorpresa, si rivelano dei veri e propri pezzi chiave anche per il guardaroba autunno inverno 2020-2021. Liberi finalmente dalla fama di capo "casalingo" e funzionale (se non, addirittura, anti-fashion), reinterpretati diventano addirittura dei ‘must have’: sexy, super femminili, perfetti per uno stile ‘mix&match’ e ispirato allo street style.