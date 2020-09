Intimo e lingerie, trend moda autunno 2020: la stampa pitone

Moda, “Bella a modo tuo”: la campagna autunno inverno 2020-21 di Intimissimi “Bella a modo tuo”: la campagna autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 1 di 5 “Bella a modo tuo”: la campagna autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 2 di 5 “Bella a modo tuo”: la campagna autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 3 di 5 “Bella a modo tuo”: la campagna autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 4 di 5 “Bella a modo tuo”: la campagna autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Seduzione suprema e fascino millenario. Ma anche rinascita e rigenerazione. Il simbolo del serpente cattura da secoli l’immaginario collettivo. Già gli antichi Egizi credevano, ad esempio, che il suo continuo cambio di muta fosse simbolo di fertilità, resurrezione e immortalità. Anche nella mitologia greca evocava la vita e la sua immagine veniva usata per rappresentare la guarigione e la rinascita. Forse non a caso, in questi tempi così profondamente segnati dal cambiamento, la stampa pitone è tra le tendenze più forti per l'autunno 2020 anche per biancheria intima e lingerie.