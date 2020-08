Moda, seduzione estrema:il reggiseno 'limited edition' è trasparente 

Moda, seduzione estrema: Tezenis presenta ‘Tulle Bra’ limited edition Giulia De Lellis indossa il reggiseno ‘Tulle Bra’ limited edition di Tezenis Ufficio stampa 1 di 12 Giulia De Lellis indossa il reggiseno ‘Tulle Bra’ limited edition di Tezenis Ufficio stampa 12 di 12 Giulia De Lellis indossa il reggiseno ‘Tulle Bra’ limited edition di Tezenis Ufficio stampa 12 di 12 Giulia De Lellis indossa il reggiseno ‘Tulle Bra’ limited edition di Tezenis Ufficio stampa 12 di 12 Giulia De Lellis indossa il reggiseno ‘Tulle Bra’ limited edition di Tezenis Ufficio stampa 12 di 12 Giulia De Lellis indossa il reggiseno ‘Tulle Bra’ limited edition di Tezenis Ufficio stampa 12 di 12 La parola d’ordine in fatto di bra per l’estate 2020 di Tezenis è ‘tulle’ Ufficio stampa 12 di 12 Tezenis ha realizzato un balconcino in tulle per un effetto ‘second skin’ Ufficio stampa 12 di 12 Il design è essenziale Ufficio stampa 12 di 12 U n reggiseno con ferretto, dalla forma triangolare, con profili tono su tono per valorizzare la trasparenza Ufficio stampa 10 di 12 La palette comprende colori classici come il nero e il nude ma anche gli sferzanti acquamarina, magenta e pompelmo Ufficio stampa 11 di 12 La palette comprende colori classici come il nero e il nude ma anche gli sferzanti acquamarina, magenta e pompelmo Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un indumento che, in origine, doveva innanzitutto essere comodo. Come dimostrano quelli indossati dalle operaie ai tempi della Grande Guerra. Con gli uomini impegnati al fronte, dovevano provvedere loro, da sole, a lavorare. La moda degli Anni '20, poi, voleva donne dall'aspetto androgino, per cui bisognava contenere (se non addirittura appiattire) le forme. Nel '68, le femministe addirittura lo bruciavano. Quando, allora, al reggiseno è stato pienamente riconosciuto lo status di strumento di seduzione?