Intimo e lingerie sempre più minimal: il reggiseno per farlo impazzire

Moda: Intimissimi presenta Lara, il reggiseno a triangolo dalle nuance vivaci Best seller Intimissimi, il reggiseno a triangolo 'Lara' in cotone si tinge di colori inediti. Pratico e confortevole, comodo per tutti i giorni ma adatto anche ai look più ricercati. Ai colori più tradizionali e classici, si aggiungono cinque nuance: purple gloss, rosso ciliegia, verde agave, arancione e soft mauve.

Discrezione e tanto, tanto supporto. Cosa chiedere a un reggiseno in estate? Che sostenga, senza dubbio. Che valorizzi il décolleté, esalti le forme ma anche che sia leggero e comodo. La lista dei desideri al femminile prevede poi che possa adattarsi ai look per tutti i giorni ma anche, all'occorrenza, si sposi bene con quelli più ricercati. Non deve assolutamente lasciare segni sotto gli abiti, soprattutto con le mise estive. E avere un ottimo fitting, che non stringa né risenta dei movimenti. Allo stesso tempo, deve conservare la sua carica di seduzione, per sprigionare la scintilla che accende il desiderio.