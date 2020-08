Non solo beauty routine: quanto tempo dedichi al tuo seno ogni mattina?

‘Take Control Now’ di ghd: più tempo davanti allo specchio per il tuo seno Per celebrare 16 anni di sostegno a enti benefici che combattono il cancro al seno a livello globale, ghd ha collaborato con 11 donne a cui è stato diagnosticato un cancro al seno prima dei 35 anni Ufficio stampa 1 di 13 ghd ha collaborato con enti di beneficenza per il cancro al seno in tutto il mondo per 15 anni e raccolto oltre 19 milioni di dollari Ufficio stampa 13 di 13 La collezione ‘Take Control Now’ di ghd, in edizione limitata, vuole ricordare alle donne di tutto il mondo di donare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio e autocontrollarsi ogni mese Ufficio stampa 13 di 13 Per celebrare 16 anni di sostegno a enti benefici che combattono il cancro al seno a livello globale, ghd ha collaborato con 11 donne a cui è stato diagnosticato un cancro al seno prima dei 35 anni Ufficio stampa 13 di 13 La collezione ‘Take Control Now’ di ghd, in edizione limitata, vuole ricordare alle donne di tutto il mondo di donare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio e autocontrollarsi ogni mese Ufficio stampa 13 di 13 ghd ha collaborato con enti di beneficenza per il cancro al seno in tutto il mondo per 15 anni e raccolto oltre 19 milioni di dollari Ufficio stampa 13 di 13 Per celebrare 16 anni di sostegno a enti benefici che combattono il cancro al seno a livello globale, ghd ha collaborato con 11 donne a cui è stato diagnosticato un cancro al seno prima dei 35 anni Ufficio stampa 13 di 13 La collezione ‘Take Control Now’ di ghd, in edizione limitata, vuole ricordare alle donne di tutto il mondo di donare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio e autocontrollarsi ogni mese Ufficio stampa 13 di 13 ghd ha collaborato con enti di beneficenza per il cancro al seno in tutto il mondo per 15 anni e raccolto oltre 19 milioni di dollari Ufficio stampa 13 di 13 La collezione ‘Take Control Now’ di ghd, in edizione limitata, vuole ricordare alle donne di tutto il mondo di donare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio e autocontrollarsi ogni mese Ufficio stampa 10 di 13 La collezione ‘Take Control Now’ di ghd, in edizione limitata, vuole ricordare alle donne di tutto il mondo di donare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio e autocontrollarsi ogni mese Ufficio stampa 11 di 13 ghd ha collaborato con enti di beneficenza per il cancro al seno in tutto il mondo per 15 anni e raccolto oltre 19 milioni di dollari Ufficio stampa 12 di 13 Per ogni vendita della collezione ‘Take Control Now’, ghd dona fino a 10 euro a ‘Pink is good’, progetto di Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza contro i tumori femminili Ufficio stampa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cinque secondi. Cinque secondi contro l’ora che mediamente ogni donna spende per sistemare i capelli e il make up. Eppure, spesso, la percezione diffusa è di non avere abbastanza tempo da dedicare all’autopalpazione del seno. Un controllo che può essere fondamentale nell’individuare la presenza di eventuali noduli e intervenire nella maniera più tempestiva possibile in caso di cancro al seno.