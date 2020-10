Moda donna autunno inverno 2020: strato su strato, l’ultimo trend è il “layering”

Moda donna autunno inverno 2020, Intimissimi Ultralight with Cashmere Intimissimi Ultralight with Cashmere - Immancabile il pull a collo alto, perfetto sotto i maglioni oppure da indossare a vista sotto un blazer Ufficio stampa 1 di 4 Intimissimi Ultralight with Cashmere - Ricercato e sensuale il body ballerina, capo trasversale con ampio scollo gemello davanti e dietro Ufficio stampa 2 di 4 Intimissimi Ultralight with Cashmere - La maglia a manica lunga con scollo a barchetta, uno dei fiori all’occhiello della collezione, specialmente nella variante brown melange, colore new entry Ufficio stampa 3 di 4 Intimissimi Ultralight with Cashmere - Elevated basic di stagione è lei, la classica camicia dal DNA maschile in questo caso dalla consistenza morbidamente femminile Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Preziosi capi minimal ma fondamentali per il guardaroba di ogni donna. Nuove storie di stile e pesantezze che accompagnano a partire da questo autunno e per tutta la stagione fredda all’insegna di un nuovo trend, quello del “layering”, ovvero che si costruisce strato su strato. Il cashmere si presta benissimo, così leggero e vestibile per il sotto ma anche per il sopra, grazie a consistenze più pesanti.