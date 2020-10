Imbottito e a balconcino: un reggiseno bianco per “affrontare” l’inverno

Intimo e lingerie: la collezione “Slip into Elegance” autunno inverno 2020 di Intimissimi I reggiseni a balconcino bianchi della linea “Slip into Elegance” autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 1 di 5 I reggiseni a balconcino bianchi della linea “Slip into Elegance” autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 2 di 5 Intimissimi, “Slip into Elegance” - Il brand di intimo e underwear è anche promotore di “Bella a modo tuo”, la campagna per sostenere un ideale di bellezza vera e autentica, com’è quella di ogni donna Ufficio stampa 3 di 5 Intimissimi, “Slip into Elegance” - Il brand di intimo e underwear è anche promotore di “Bella a modo tuo”, la campagna per sostenere un ideale di bellezza vera e autentica, com’è quella di ogni donna Ufficio stampa 4 di 5 I reggiseni a balconcino bianchi della linea “Slip into Elegance” autunno inverno 2020-21 di Intimissimi Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si trova all’esatto opposto del nero e, per la maggior parte delle tradizioni di tutto il mondo, è associato alla positività. Simboleggia anche la purezza e la spiritualità ed è, indubbiamente, di indiscussa eleganza. Tra le tendenze più forti, in fatto di intimo femminile e lingerie per l’autunno inverno 2020-2021, si prepara ad andare forte anche il colore bianco…