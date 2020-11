Moda e sport, Martina Peterlini: come portare l’eleganza in Coppa del mondo

Paesaggi sconfinati, libertà di movimento. È uno scenario naturale di disarmante bellezza come quello della montagna a fare da cornice ideale a un legame solido, che si rafforza e continua a consolidarsi: quello tra Falconeri e il mondo dello sci . Il brand, che trova da sempre nella natura la sua fonte di ispirazione, presenta una nuova partnership, quella che vede nel ruolo di ambassador per la stagione 2020-2021 la slalomista Martina Peterlini .

SEMPRE PIÙ IN ALTO - Classe 1997, Martina Peterlini già lo scorso anno ha gareggiato in Coppa del Mondo di sci alpino e in seguito in Coppa Europa, guadagnando il primo podio. Atleta delle Fiamme Oro, prenderà parte ora alle gare della Coppa del Mondo in Finlandia, che si svolgeranno il 21 e 22 novembre prossimi. Seguitissima sui social (ha oltre 20.500 followers, solo su Instagram), porterà il logo Falconeri anche sul casco di gara.