Moda: tutto sulla web serie che insegna a scegliere il look perfetto

Quattro ragazze vere che raccontano davanti alla telecamera emozioni, esperienze e sentimenti. Quattro modelle-attrici per quattro diversi episodi, per una produzione tutta dedicata alla moda ma anche all'amore e all'amicizia tra donne . Si chiama "Lo(ve)ft", la web serie di Motivi in cui mondo reale e digitale si fondono e in cui tutte le follower del brand possono immedesimarsi e riconoscersi.

COMMUNITY E APPARTENENZA - Le modelle conservano anche sul set i loro veri nomi, per dare vita a personaggi autentici. C'è Giulia, speaker radiofonica e voce narrante degli episodi, intraprendente e affidabile. Bea è la store manager super fashionista e determinata. Ilaria, sognante e timida, lavora come chef nel suo ristorante. Pragmatica e rassicurante, Laura è la sportiva del gruppo, personal trainer dallo slancio sempre positivo. Le loro storie iniziano sempre in un luogo iconico, un loft, che con un gioco di parole dà anche il titolo a questo format innovativo. Tra le sue particolarità, c'è l'opportunità per tutte le follower di Motivi di interagire tra loro, tramite "call to action" sui social ufficiali del brand, che ospitano - così come il sito - le diverse puntate della web serie. La prima, dedicata a un primo appuntamento di una delle protagoniste, è anche (come saranno le prossime) una vera e propria guida alla scoperta della nuova collezione di capi per la primavera 2021 e del look perfetto da sfoggiare a seconda delle occasioni. Un'interpretazione dello stile sempre in chiave glamour, femminile e romantica, com'è nell'essenza del brand. "Lo(ve)ft" è inoltre parte della nuova campagna di comunicazione del marchio nato in Italia nel 1993, uno degli 11 del Gruppo Miroglio, presente oggi in 13 Paesi e con 278 negozi monomarca (di cui 180 di proprietà).