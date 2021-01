Moda donna, i trend primavera estate 2021: si riparte dalla natura

Manila Grace, “Back to the Origins”: la campagna primavera estate 2021 Manila Grace, “Back to the Origins”: Elena Santarelli | Photographer: Daniele Cardone | Production: Romapress Ufficio stampa 1 di 5 Manila Grace, “Back to the Origins”: Elena Santarelli | Photographer: Daniele Cardone | Production: Romapress Ufficio stampa 2 di 5 Manila Grace, “Back to the Origins”: Elena Santarelli | Photographer: Daniele Cardone | Production: Romapress Ufficio stampa 3 di 5 Manila Grace, “Back to the Origins”: Elena Santarelli | Photographer: Daniele Cardone | Production: Romapress Ufficio stampa 4 di 5 Manila Grace, “Back to the Origins”: Elena Santarelli | Photographer: Daniele Cardone | Production: Romapress Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un set dove la natura emerge con tutto il suo vigore. La riscoperta di una vita “slow”, per assaporare con la giusta attenzione le cose semplici ma belle: un tramonto, una brezza estiva, i colori dell'ambiente circostante. Si chiama “Back to the Origins” la nuova campagna di Manila Grace per la primavera estate 2021. Un ritorno alle origini inteso come ricongiungimento al punto in cui tutto ha avuto inizio. Protagonista Elena Santarelli, scelta dal brand come simbolo di forza e risolutezza, un’ispirazione per tutte le donne.