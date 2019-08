Moda, trend di stagione: i dieci capi estivi più ‘instagrammabili’ 1. I sandali - Tommy Hilfiger Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 11 2. Crop top, la maglia 'corta' - Roberto Cavalli Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 11 3. Il caftano - Etro Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 11 4. Hair band, il foulard da intrecciare nei capelli - Versace Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 11 5. La mini bag - Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 11 6. Il cappello di paglia - Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 11 7. La borsa da mare - Loewe Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 11 8. Le ballerine - Giorgio Armani Privé Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 11 9. Le 'slingback', le scarpe dal tallone scoperto, di Meghan Markle Afp 9 di 11 9. Le 'slingback' - Celia Kritharioti Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 11 10. L'abito chemisier - Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LA TOP TEN DEGLI IRRINUNCIABILI – Amatissimi da star e influencer, ideali da indossare e portare al mare, ecco la classifica di capi d’abbigliamento estivi e accessori protagonisti su Instagram, in base a una ricerca condotta dall’agenzia di marketing Espresso Communication per Dressyoucan, startup al femminile promotrice del ‘fashion renting’ (il servizio di noleggio abiti):



1. #Sandals – Al primo posto ci sono i sandali, che dominano con 5,5 milioni di post: scarpe estive per eccellenza, dorati o gioiello, sono perfetti per una serata elegante.

2. #CropTop – La ‘maglia corta’, che lascia scoperta una piccola parte di addome, vanta 4,2 milioni di post grazie alla sua versatilità: quest’anno la più ricercata è quella con le paillettes.

3. #Caftano – Un capo fresco e trasparente, adatto all’estate, che sui social totalizza quasi 1 milione di post.

4. #HairBand – Foulard da intrecciare tra i capelli o a mo’ di fiocco come copricostume, che aggiunge un tocco vintage: è stata usato finora oltre 630mila volte.

5. #Minibag – Accessorio pratico, si adatta a ogni outfit estivo e su Instagram ha raccolto oltre 608mila post.

6. #StrawHat – Anche il cappello di paglia, con oltre 550mila post, è un immancabile di questo periodo.

7. #BeachBag – Tra i capi più social non può mancare neppure la borsa da mare, fotografata 540mila volte.

8. #BalletFlats – Le ballerine sono perfette per viaggiare comode, senza dimenticare lo stile: sono 177mila i post con questo hashtag.

9. #Slingback – Scarpe del sapore sofisticato, sono la tendenza del momento e collezionano 71mila post

10. #Chemisier – Sono 50mila i post che vedono protagonista l’abitino più o meno corto e romantico: se bianco, sottolinea alla perfezione l’abbronzatura.