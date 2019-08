Moda: in auto, treno o aereo, come vestirsi per viaggiare comode

Praticità e comodità. Sono le parole chiave da tenere a mente se siete alle prese con la scelta dell’outfit per il momento della partenza per le vacanze . Muoversi agevolmente su treni e aerei diventa fondamentale ma non per questo bisogna per forza chiudere un occhio sullo stile. Vediamo allora cosa è preferibile indossare e cosa lasciare assolutamente a casa (o sistemare in valigia)…

I PEZZI ESSENZIALI – Che ci si sposti in aereo, in treno o in macchina è buona norma tenere sempre a portata di mano un golfino, per fronteggiare sbalzi di temperatura e aria condizionata troppo forte. Benissimo anche il giubbino di jeans, sempre molto versatile, e pantaloni comodi. Gli shorts vanno benone quando c’è molto caldo, altrimenti un pantalone morbido ed oversize mette comunque al riparo da ogni evenienza. Sempre molto bene anche le t-shirt, da preferire per praticità alle camicie, che sgualciscono. Capi ‘jolly’ sono anche le felpe in cotone leggero, i foulard e le pashmine, ottimi questi ultimi anche per legare i capelli. Disco verde anche per le sneakers e le scarpe con poco (o senza) tacco.



COSA EVITARE – Al momento della partenza è sconsigliato vestire con capi troppo attillati, tacchi alti, ciabattine e infradito: possono rivelarsi dei veri e propri “strumenti di tortura” e inibire i movimenti. Idem per biancheria intima troppo stretta e minigonne, non proprio l’ideale per potervi destreggiare con abilità tra i bagagli. Anche i gioielli metallici e difficili da togliere possono costituire un impedimento: in aeroporto, ad esempio, potrebbero richiedere più tempo al momento dei controlli di sicurezza. Portateli comunque con voi, nel bagaglio a mano. Come il resto, che si consiglia di riservare a momenti e serate speciali.