Moda, occhiali da vista e da sole: i più cool del momento sono tutti bio

Occhiali alla moda, di design, di qualità e a prezzi accessibili per tutti . È l'innovazione introdotta dal 1972 da Fielmann, azienda leader in Germania del settore eyewear, oggi presente in Europa con 786 punti vendita di cui 33 in Italia. Presente nel nostro Paese dal 2015, il brand inaugura giovedì 17 dicembre un nuovo store a Milano, in corso Buenos Aires 26, e lancia una capsule speciale, 100% made in Italy e completamente bio . Un passo importante, tanto più in un anno delicato come questo 2020: "Volevamo dare un segnale di ottimismo", ha spiegato a Tgcom24 Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia.

La capsule Milano+ di Fielmann è accompagnata anche da accessori green e multifunzione: la string per occhiali in neoprene rigenerato può essere anche dedicata allo sport

La capsule Milano+ di Fielmann è accompagnata anche da accessori creati con materie prime riciclate e multifunzione: la custodia in dark re-nylon può essere trasformata in una pouch

Capsule Milano+: montature in bio acetato e lenti bio, sviluppate da Fielmann con il designer italiano Marco Collavo, in esclusiva per gli store milanesi di corso Buenos Aires e corso Vercelli

Un anno fa, l'inaugurazione di un altro store a Milano, in corso Vercelli. Nei giorni scorsi, invece, quella dei nuovi punti vendita a Mantova, Parma e Lecco. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, l'azienda continua a investire e a creare posti di lavoro nel nostro Paese. Qual è la vostra visione?

L'Italia è un Paese chiave nel mondo dell'eyewear - prosegue Ivo Andreatta -. Negli anni abbiamo visto crescere la fiducia nei nostri confronti, siamo diventati sempre di più un punto di riferimento. È importante portare avanti la nostra filosofia, il nostro stile di vita attento alla catena del valore: siamo designer, produttori, distributori, ottici. Non abbiamo intermediari. Offriamo consulenza specializzata e una serie di servizi e garanzie (per citarne due: l'esame della vista gratis e senza bisogno di prenotazione e la copertura assicurativa per gli occhiali inclusa nel prezzo in caso di rottura, smarrimento e furto, n.d.r.), facciamo formazione tecnica ai nostri collaboratori. La loro soddisfazione è importantissima, tanto quanto lo è quella dei nostri clienti. E poi abbiamo grande attenzione verso il sociale, l'ambiente, la realtà che ci circonda.



Produrre valore attraverso l’impegno nei confronti della collettività: ci farebbe degli esempi dei tanti progetti che state portando avanti e che vi stanno particolarmente a cuore?

Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro. Ogni anno piantiamo un albero per ogni collaboratore in Italia come all'estero, finora sono oltre un milione e mezzo, siamo impegnati nella salvaguardia della natura e della tutela dell'ambiente. L'azienda, inoltre, sostiene Treedom, la piattaforma web per la piantumazione a distanza di alberi. Contribuisce con aiuti a Comuni, scuole, promuove lo sport amatoriale. È attiva anche sul fronte dell'agricoltura biologica, con una fattoria in Germania dove vengono allevate pecore di una razza in via di estinzione.



Sempre a questo proposito, a Milano Fielmann ha donato al parco di via Morgagni 20 platani, che si andranno ad aggiungere ai conteggi dell'iniziativa del Comune 'ForestaMi', che intende arrivare a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 in tutta la Città metropolitana. E presenterà una nuova capsule di occhiali 100% biodegradabili. Com’è stata concepita? A chi è rivolta?

Dopo la linea 'Milano', presentata un anno fa nello store di corso Vercelli, dedichiamo ora alla città una seconda capsule, che abbiamo chiamato 'Milano+'. Dalle forme raffinate e dettagli fashion, è al 100% made in Italy e sostenibile. Le montature sono, infatti, in acetato biodegradabile e anche le lenti sono bio, ottenute grazie a particolari lavorazioni di fibre e resine naturali, dalle quali è possibile ottenere addirittura l'effetto ottico. Un'innovazione importantissima.