IL PIÙ GIOVANE AL MONDO

Moda: Max Alexander, il baby stilista che ha conquistato la Paris Fashion Week

Il couturier californiano, dieci anni e fenomeno social, ha presentato per la prima volta una sua collezione alla settimana della moda parigina

08 Mar 2026 - 21:12
Max Alexander, dieci anni, è lo stilista più giovane ad aver presentato una collezione con una sfilata alla Paris Fashion Week © Afp

La novità più importante per la moda dalle sfilate della Paris Fashion Week ha dieci anni e arriva dalla California. Si chiama Max Alexander ed è il più giovane stilista al mondo. Oltre sei milioni di follower solo su Instagram, ha scelto Parigi per la sua prima sfilata e ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico di addetti al settore e i social.

L’enfant prodige della moda: chi è Max Alexander

 Una rivelazione inattesa. Nato a Los Angeles nel 2016, aveva appena quattro anni quando ha manifestato ai genitori il desiderio di diventare stilista. Sua madre, anche lei artista, lo ha subito assecondato, trasformando il primo piano della casa di famiglia nel suo atelier. Le prime sfilate in giardino, con gli amici a fare da modelli, nel 2021 il lancio del suo marchio, Couture to the Max. Due anni dopo sono arrivate le partecipazioni alle Fashion Week di Denver e Aspen. Nel 2023 è entrato nel Guinness dei Primati come “il più giovane stilista al mondo”.  

Paris Fashion Week: i best look di Max Alexander, il baby stilista

La moda di Max Alexander e la collezione presentata a Parigi

 La sfilata al Palais Garnier ha segnato il debutto di questo giovanissimo stilista nel mondo dei “big” con un evento di fatto fuori dal calendario ufficiale dei fashion show parigini ma che gli ha portato immediata visibilità in tutto il mondo e una sferzata importante alla sua carriera. La sua collezione è composta da quindici abiti, il 90% dei quali biodegradabili, riciclabili, sostenibili – ha dichiarato lui stesso in un’intervista – e realizzati con rimanenze di magazzino (dalle tele dei paracadute militari ai sari indiani, ai vecchi abiti da sposa). La sua è una moda colorata ed estrosa: abiti arricciati, gonne in tulle, cappe di ecopelliccia, mantelle colorate. Tra le sue prime clienti dal mondo delle celebs, c’è l’attrice Sharon Stone, che ha chiesto di acquistare un suo cappotto. 

