Moda, la nuova frontiera è quella del riciclo

Comportamenti etici, consapevoli, sempre più attenti all’ambiente e responsabili . Anche la moda si muove in questo senso, promuovendo un cambiamento virtuoso. Lo fa, ad esempio, il brand Falconeri, che dedica i primi mesi del 2019 a un progetto innovativo. Si chiama ‘Nuova vita al tuo cashmere’ e consiste in una campagna dall’anima green per sostenere la buona pratica del riciclo .

LA NUOVA CAMPAGNA – Fino al 31 marzo, in tutti gli store del brand, i clienti del ‘Falconeri Club’ possono aderire all’iniziativa e diventare così parte integrante della filiera produttiva. Per partecipare è sufficiente portare in negozio un vecchio capo in cashmere, che dà diritto al ricevimento di un buono, dal valore di 30 o 15 euro. La raccolta è accuratamente suddivisa in base alla composizione dell’indumento da riciclare: un primo contenitore per i capi 100% cashmere con etichetta e per vecchi articoli Falconeri, un secondo contenitore per quelli in misto cashmere.