5 febbraio 2019 05:00 Camicie: sportive o ‘shaket’, alla sartorialità non si rinuncia Tra le proposte lanciate da Bagutta per il prossimo autunno-inverno, un progetto di stampe esclusive realizzate su seta

Uno stile in piena evoluzione ma sempre fedele al rispetto dell’alta qualità e della sartorialità, che rendono il suo made in Italy apprezzato in tutto il mondo. Per il prossimo autunno-inverno, Bagutta ha lanciato una linea particolarmente innovativa ma che riafferma - al contempo - i punti di forza del brand. A cominciare dai colli, che restano elementi di punta. Spazio anche a fantasie a righe, a una nuova capsule collection con Alessandro Squarzi (giunta alla quarta edizione) e, novità assoluta, a un progetto di stampe esclusive realizzate su seta, quest’anno sviluppate attorno al tema della Russia.



LA NUOVA COLLEZIONE - Le fantasie a righe richiamano l’originale British striped shirt, declinandola in disegni a riga larga, stretta, multicolor o mixata. Presente sia nella parte più classica che in quella più sportiva della collezione, in alcuni casi gioca con i contrasti del collo e dei polsi. Anche le camicie più sportive sono lavorate con un concetto classico e con l’immancabile passaggio a mano, per dare importanza al bon ton e al ben vestire. Figurano così la parte più elegante, la First Dressing Choice, affiancata dalle linee Bagutta Milano e Bagutta The Shirt, più casual, e ancora la Bagutta di Milano, con preziose e originali stampe d’archivio di proprietà dell’azienda.

TESSUTI E COLORI - I tessuti sono sempre più nobili, con trame molto fitte, doppi ritorti, flanelle, tele stampate, denim, doppiati di cotone o ancora velluto in tutte le sfumature possibili. Si tratta, infatti, di materie prime con un loro peso specifico e una corposità che fanno da apripista alle ‘shacket’ (le giacche-camicie lanciate lo scorso anno) e permettono di svilupparne pienamente il potenziale. I colori sono caldi e vedono per la parte più sofisticata bianchi e sfumature cammello, contrapposte nel segmento più sportivo a verdi militari, gialli, bordeaux, ocra o azzurri polvere. Stupisce, infine, il camouflage logato proposto su camicie di velluto e giacche, una stampa che reinterpreta immagini d’archivio provenienti da libri militari e la propone sull’uomo contemporaneo, per un insieme ricercato e dai riferimenti evocativi.