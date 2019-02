8 febbraio 2019 05:00 Moda, il colore perfetto grazie a un’innovazione ‘made in Italy’ Bassi costi, meno sprechi e tempi di lavorazione notevolmente ridotti grazie a un piccolo dispositivo ideato e brevettato da un team italiano

Cosa sarebbe il mondo della moda senza i mitici blu Tiffany, arancione Hermès o rosso Valentino? Anche le nuance hanno contribuito a rendere queste e altre Maison veri e propri punti di riferimento in fatto di tendenze e stili. Del resto, anche un artista come Vasilij Kandinskij ne era convinto: il colore è un mezzo che influenza l’anima. Catturarlo e riprodurlo in maniera esatta, senza errori e senza sprechi, è l’obiettivo di un piccolo dispositivo che potrebbe rivoluzionare il mondo della moda, ideato e messo a punto da un gruppo di ingegneri e imprenditori italiani.

UN’IDEA RIVOLUZIONARIA - Si chiama ‘Bestone’ ed è un piccolo strumento creato per rendere riproducibili tutti i colori, sia naturali che artificiali. Se, ad esempio, uno stilista rimanesse attratto fatalmente dal colore di un’orchidea mentre è in viaggio di piacere in Amazzonia e volesse trarne ispirazione, ‘Bestone’ è in grado di catturare l’esatta tonalità grazie a un occhio elettronico e, attraverso il collegamento a una app, codifica il codice con un algoritmo per trasmetterlo direttamente all’azienda madre, la Beste di Prato, che può così riprodurlo sul tessuto desiderato. I tempi di lavorazione sono strettissimi: lo stilista committente potrà ricevere il suo tessuto nella cromia desiderata in appena 48 ore.