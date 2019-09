Moda: la donna del 2020 di Prada terrà conto del clima impazzito

Linee essenziali e minimali, lunghi cappotti dagli ampi revers, gonne al polpaccio, giacche abbottonate, come a voler evocare un clima volubile. Prada apre le sfilate dei grandi nomi della moda a Milano con una collezione per la prossima primavera-estate dove tessuti e materiali diversi (velluto e pitone, paglia e conchiglie) sono proposti in un inedito mix. Oro, argento e colori vitaminici staccano in maniera decisa dai grigi. Spiccano, come sempre, anche gli accessori: le cloche ispirate agli anni Venti ma rivisitate, le borse quasi tutte a secchiello, i sandali metallizzati e le scarpe dalle suole rinforzate.