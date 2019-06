Sfilata Prada Uomo primavera-estate 2020: avanti con ottimismo Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Miuccia Prada al termine della sfilata Getty 16 di 18 Considerato uno dei silos più grande dell’Asia con le sue 80mila tonnellate di capacità, il Minsheng Wharf - un ex magazzino per grano e cereali - è una testimonianza eloquente del retaggio industriale, un monumento ‘accidentale’. L’installazione degli spazi per la sfilata Prada Uomo primavera/estate 2020 è a tratti interrotta da reminiscenze del suo passato Ufficio stampa 17 di 18 Ancora l’esterno del Minsheng Art Wharf di Shanghai Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

UN’ALCHIMIA DI PROPORZIONI – Un gioco scherzoso di dimensioni. I classici sono decontestualizzati, lunghezze differenti si sovrappongono, l’occhio sembra incoraggiato a rivalutare: una camicia lunga può rimandare alla linea di una giacca sartoriale, polo e felpe hanno volumi macro, la realtà appare distorta. Il colore è puro, potente, luminoso e vibrante. Vengono così incluse nuove tonalità neutre, colori tenui e riposanti che accompagnano il cachi, il nero e i colori sintetici. Vince il ‘mix and match’: capi di alta sartoria sono accostati ad altri più ‘pop’ e sportivi. La tecnologia diventa oggetto di culto: simboli di un’era ormai superata (come le musicassette e le telecamere) sono usati come ornamenti, puramente decorativi. Anche il fascino della storia è una forma di trasgressione, il ricordo può essere una ribellione. Guardando indietro, guardando avanti, in costante mutamento.