MODA DONNA PRIMAVERA-ESTATE 2020 17 settembre 2019 05:00 Milano Fashion Week, si parte: le sfilate e gli eventi da seguire Iniziative diffuse, aperte alla città e sempre più rispettose dell’ambiente: cosa non perdere assolutamente

Un appuntamento di respiro internazionale e sempre più diffuso, condiviso con la città e attento all’ambiente. Prende il via la Milano Fashion Week, la Settimana della moda donna che anticipa stili e tendenze della primavera-estate 2020. Fino a lunedì prossimo, 23 settembre, i riflettori dopo New York e Londra sono puntati sul capoluogo lombardo: 58 le sfilate in calendario, 110 le presentazioni, quattro quelle su appuntamento e 51 gli eventi in programma, per un totale di 170 collezioni. Si inaugura ufficialmente oggi, con la sfilata-evento di United Colors of Benetton. Si entra nel vivo domani, con il primo dei grandi nomi: Prada.

Gucci a Milano, il finale di una sfilata



LE NOVITÀ E LE ATTESE – Si preannuncia una Fashion Week sempre più all’insegna della sostenibilità e del riciclo, dalla moda all’arte, con iniziative ‘plastic free’ e luci a basso consumo. Tra gli eventi da non perdere, il 22 settembre, i Green Carpet Fashion Awards, che celebrano valori e impegno del sistema moda per l’ambiente. Guardando alle sfilate, si punta in alto - in particolare - con Giorgio Armani, Fendi, Versace, Moschino, Max Mara, Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, Boss (in cartellone per la prima volta) e Gucci, a cui è affidato il gran finale.



IL CALENDARIO DELLE SFILATE – La Settimana di Milano può anche essere seguita live e in streaming dal sito e sui social della Camera Nazionale della Moda Italiana. Nella centralissima piazza San Babila, a pochi passi dal Duomo, è inoltre allestito un maxi-schermo per la proiezione di video e contenuti speciali. Tra le numerose sfilate in programma, segnaliamo alcuni tra i più importanti fashion show a partire da domani.

Mercoledì 18 settembre

16.00 – PRADA

18.00 – ALBERTA FERRETTI

19.00 – N° 21

20.00 – JIL SANDER



Giovedì 19 settembre

09.30 – MAX MARA

10.30 – EMPORIO ARMANI

12.30 – FENDI

18.30 – BOTTEGA VENETA

20.30 – MOSCHINO



Venerdì 20 settembre

09.30 – TOD’S

10.30 – BLUMARINE

12.30 – SPORTMAX

14.00 – ETRO

16.00 – ICEBERG

20.00 – VERSACE



Sabato 21 settembre

9.30 – SALVATORE FERRAGAMO

11.30 – MSGM

14.00 – ERMANNO SCERVINO

15.00 – PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

16.00 – GIORGIO ARMANI

19.00 – MISSONI



Domenica 22 settembre

10.30 – BOSS

16.00 – GUCCI

20.00 – Green Carpet Fashion Awards Italia 2019